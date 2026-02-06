Aprehenden a tres personas por presunta falsificación de certificados médicos en Panamá Este y Norte

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que tres personas fueron aprehendidas durante la Operación Certificados, desarrollada por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Anticorrupción, por la presunta comisión del delito contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos públicos.

De acuerdo con la PGN, la investigación se relaciona con la supuesta falsificación de certificados de incapacidad y de buena salud, los cuales eran presentados como documentos emitidos por policlínicas y hospitales del Ministerio de Salud (MINSA).

La acción fue ejecutada en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional en los sectores de Pacora, Panamá Este y Panamá Norte. Como resultado del operativo, además de las aprehensiones, se logró la recopilación de indicios considerados clave para el avance de la investigación.

Las autoridades informaron que los aprehendidos serán puestos a órdenes del Juez de Garantías para la realización de las audiencias correspondientes, donde se definirán las medidas legales a aplicar.

El Ministerio Público reiteró su compromiso con la transparencia, la probidad administrativa y la lucha contra la corrupción, especialmente en casos que afectan la confianza en las instituciones públicas y el sistema de salud.