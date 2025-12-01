Aprehenden a uno de los más buscados con recompensa en Pueblo Nuevo

Arístides Rangel López, alias “Arístides”, buscado por el delito contra la seguridad colectiva en su modalidad de pandillerismo fue aprehendido en el corregimiento de Pueblo Nuevo, informó la Dirección de Investigación Judicial, de la Policía Nacional.

“Aristides” figura en la lista por su presunta vinculación al grupo criminal autodenominado Sicilianos, de San Miguelito, la cual fue desarticulada el pasado mes de septiembre durante la Operación Antipandillas Sigilo. Por este sujeto se ofrecía como recompensa 2,000.00 dólares.

La Policía Nacional agradece la colaboración anónima de la ciudadanía e insta a seguir brindando información precisa sobre el paradero de otros 28 más buscados por el cual se ofrecen también recompensas que van desde dos mil a 100 mil dólares.