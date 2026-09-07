Aprehenden en Santa Ana a un sospechoso por tentativa de homicidio en Viejo Veranillo

Un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con un delito de tentativa de homicidio ocurrido en Viejo Veranillo.La captura se ejecutó mediante una diligencia de allanamiento a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional, en la avenida Ancón, corregimiento de Santa Ana. De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el 10 de enero de 2026, cuando dos personas que jugaban dominó resultaron heridas por arma de fuego, luego de que varios sujetos llegaron al lugar y realizaron múltiples detonaciones contra el grupo.

El aprehendido será puesto a órdenes de un juez de garantías para la realización de las audiencias de legalización de aprehensión, formulación de imputación de cargos y aplicación de las medidas cautelares correspondientes.