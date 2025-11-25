Aprehendidos con presunta droga en Cativá

La Policía Nacional (PN), en una acción coordinada con el Ministerio Público, ejecutó hoy la Operación Estambul en el corregimiento de Cativá, provincia de Colón, logrando desarticular actividades ilegales que operaban en el área, informaron desde la institución.

La acción consistió, según la PN, en varias diligencias de allanamiento y registro que culminaron con la aprehensión de dos sujetos.

Como resultado de los allanamientos, las autoridades lograron el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, además de pesas digitales y diversos equipos tecnológicos utilizados para el desarrollo de estas actividades.

Detallaron que los aprehendidos fueron puestos de inmediato a disposición de las autoridades correspondientes para iniciar el debido proceso legal.