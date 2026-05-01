Aprehendidos en operación policial quedan detenidos tras acuerdos de pena

De 21 personas aprehendidas durante la Operación “Panamá Este Seguro” contra el microtráfico que se desarrolló en Pacora, distrito de Panamá, y otros corregimientos el pasado martes 28 de abril, unas 14 quedan detenidas mediante acuerdos de pena de 80 y 90 meses de prisión, informó la Policía Nacional.

En tanto, 6 seis de ellas se mantienen en detención provisional mientras dure la investigación y una persona capturada por mantener condena pendiente de 120 meses.

En los últimos 15 días del mes de abril, fueron aprehendidas 54 personas por el delito de microtráfico, resultados que se han fortalecido con la Operación Intervención Control Territorial Focalizada que en su primera fase se intensificó en 5 zonas policiales específicas, detalló la entidad en un comunicado.