Arquidiócesis prepara investigación para la beatificación del padre Guillermo Sosa Icaza

El arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, anunció que se iniciarán los preparativos para la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del sacerdote Guillermo Sosa Icaza, luego de que el Dicasterio para las Causas de los Santos de la Santa Sede comunicara que no existe impedimento para avanzar con el proceso.

Mediante un edicto arzobispal fechado el 30 de octubre de 2026, Ulloa dispuso la conformación de comisiones y la designación de expertos que tendrán a su cargo las investigaciones históricas, documentales y testimoniales sobre la vida y el ministerio sacerdotal del religioso.

El documento también invita a las personas que conocieron al padre Guillermo Sosa Icaza o que conserven documentos, escritos y testimonios sobre su trayectoria a colaborar con la investigación.

La Arquidiócesis indicó que, una vez cumplidos los requisitos canónicos, se anunciará la apertura formal de la investigación diocesana.

El arzobispo exhortó a la comunidad católica a acompañar este proceso con oración, prudencia y confianza en Dios.