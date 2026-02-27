Arriban 41 infantes de Marina de EE.UU. para entrenamiento conjunto en Panamá

Un total de 41 infantes de Marina de Estados Unidos llegaron a Panamá para participar en un entrenamiento combinado con fuerzas de seguridad panameñas, informó el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

De acuerdo con la institución, la llegada forma parte de ejercicios de cooperación bilateral. “Como parte de las actividades de cooperación bilateral entre Panamá y Estados Unidos, arribaron a nuestro país 41 Infantes de Marina de EE.UU., que participaran en un entrenamiento combinado con personal especializado del Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, respectivamente”.

El documento señala que las jornadas se desarrollarán en dos instalaciones: la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Según el comunicado, el objetivo del programa es reforzar capacidades operativas. “Este programa de entrenamiento, contribuye a fortalecer las capacidades operacionales de los estamentos de seguridad del Estado panameño, para la protección del Canal de Panamá y de los intereses nacionales. Todas estas acciones se desarrollarán con estricto respeto a la soberanía nacional”.