Arzobispo de Panamá invita a vivir la Semana Santa con fe y reflexión

En el inicio de la Semana Santa, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa, exhortó a los fieles a vivir este tiempo como una experiencia de conversión y no como una tradición más.

Durante su mensaje, destacó que esta es la semana “más grande y santa del año” y llamó a una reflexión personal sobre el papel de cada creyente en la Pasión de Cristo: “¿Quién soy yo en este momento?”, cuestionó, señalando que muchas veces se actúa con fe inconstante, miedo o indiferencia.

El prelado insistió en la necesidad de hacer una pausa en medio del ritmo acelerado de la vida para reencontrarse con Dios y redescubrir el sentido de la vida. Asimismo, recordó que el estilo de Jesús es el servicio y la entrega, no el poder.

También advirtió que Cristo sigue siendo crucificado hoy en las injusticias, la violencia, la corrupción y el sufrimiento de los más vulnerables, por lo que invitó a mirar y acompañar esas realidades con fe.

Finalmente, animó a todos especialmente a quienes siguen las celebraciones desde casa a participar activamente, vivir este tiempo con profundidad y permitir que marque “un antes y un después” en sus vidas.