Arzobispo de Panamá predicará la Novena a la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla, en España

La Arquidiócesis de Panamá informó que el arzobispo metropolitano, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, fue invitado por la Arquidiócesis de Sevilla, España, para predicar en la Novena en honor a Nuestra Señora de los Reyes, patrona de Sevilla y de su archidiócesis.

Las celebraciones se realizarán del 6 al 14 de agosto en la histórica catedral de la ciudad española.Monseñor Ulloa expresó: «No siento que sea una invitación a mi persona, sino a toda la Iglesia que peregrina en Panamá.

También es un signo de comunión entre dos Iglesias hermanas unidas desde los comienzos de la evangelización».Durante los nueve días de preparación, el prelado desarrollará una predicación cuyo eje central será María, Madre de la Esperanza. Con sus intervenciones, invitará a los fieles a descubrir en la Virgen el camino seguro hacia Jesucristo y a renovar la confianza en Dios ante las realidades del mundo actual.

Monseñor Ulloa destacó además el valor de la piedad popular: «La auténtica piedad popular es una fe sencilla, pero no superficial. Cuando está bien evangelizada, educa el corazón, transmite la fe entre generaciones y hace accesible el Evangelio, incluso a quienes quizá nunca leerán un tratado de teología».

La participación del arzobispo panameño coincide con la conmemoración del Centenario de la Arquidiócesis de Panamá y pone de relieve el profundo vínculo histórico entre Sevilla y el istmo.

La Novena se celebrará diariamente en el Altar de Plata de la Catedral de Sevilla a las 8:00 p. m. (hora de España). En Panamá podrá seguirse a través de FETV, canal que transmitirá cada predicación a la 1:00 p. m. (hora local).