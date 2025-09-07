Arzobispo Ulloa: “La adolescencia en Panamá enfrenta grandes desafíos”

Durante la homilía celebrada este domingo, 7 de septiembre, en la Catedral de Panamá, en el marco del Jubileo de los Adolescentes, el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa Mendieta advirtió sobre la compleja situación que atraviesan los jóvenes panameños y llamó a la sociedad a brindarles mayores oportunidades.

“El gran desafío de los adolescentes de Panamá y del mundo hoy es descubrir que están llamados a ser misioneros y santos en su tiempo. En medio de tantas realidades que hieren y confunden, ustedes son capaces de levantar la mirada y ser semilla de esperanza para la sociedad”, expresó monseñor Ulloa.

De acuerdo con las cifras citadas por el Arzobispo, uno de cada tres adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela y apenas cinco de cada diez entre los 15 y 17 años logran completar la educación media. Además, más de 119 mil jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, mientras que el país mantiene un promedio de 21 casos diarios de embarazo adolescente.

“La situación es aún más compleja para los adolescentes con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores barreras, discriminación y exclusión social”, advirtió el líder de la Iglesia Católica en Panamá, al tiempo que resaltó la resiliencia y creatividad de la juventud.

Monseñor Ulloa hizo un llamado al Estado y a toda la sociedad panameña a generar oportunidades de desarrollo integral educativo, social, cultural y espiritual para los adolescentes. “Ellos son esperanza viva de la Iglesia y del mundo, no solo el futuro, sino el presente que necesita hoy nuestra nación”, concluyó.