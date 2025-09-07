Arzobispo Ulloa: “La adolescencia en Panamá enfrenta grandes desafíos”

Durante la homilía celebrada este domingo, 7 de septiembre, en la Catedral de Panamá, en el marco del Jubileo de los Adolescentes, el arzobispo metropolitano José Domingo Ulloa Mendieta advirtió sobre la compleja situación que atraviesan los jóvenes panameños y llamó a la sociedad a brindarles mayores oportunidades.'El gran desafío de los adolescentes de Panamá y del mundo hoy es descubrir que están llamados a ser misioneros y santos en su tiempo. En medio de tantas realidades que hieren y confunden, ustedes son capaces de levantar la mirada y ser semilla de esperanza para la sociedad', expresó monseñor Ulloa.De acuerdo con las cifras citadas por el Arzobispo, uno de cada tres adolescentes está en riesgo de abandonar la escuela y apenas cinco de cada diez entre los 15 y 17 años logran completar la educación media. Además, más de 119 mil jóvenes entre 15 y 24 años no estudian ni trabajan, mientras que el país mantiene un promedio de 21 casos diarios de embarazo adolescente.'La situación es aún más compleja para los adolescentes con discapacidad, indígenas y afrodescendientes, quienes enfrentan mayores barreras, discriminación y exclusión social', advirtió el líder de la Iglesia Católica en Panamá, al tiempo que resaltó la resiliencia y creatividad de la juventud.Monseñor Ulloa hizo un llamado al Estado y a toda la sociedad panameña a generar oportunidades de desarrollo integral educativo, social, cultural y espiritual para los adolescentes. 'Ellos son esperanza viva de la Iglesia y del mundo, no solo el futuro, sino el presente que necesita hoy nuestra nación', concluyó.