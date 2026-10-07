Asamblea Nacional de Vietnam se compromete a facilitar la ejecución de acuerdos con Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, también se reunió este miércoles con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, quien aseguró que este órgano legislativo facilitará la adopción y ejecución de los acuerdos pactados con Panamá, en el marco de esta nueva etapa de relanzamiento de las relaciones bilaterales.

Thanh Man indicó que la visita del presidente Mulino a Vietnam abre un nuevo capítulo, lleno de esperanza, en la cooperación entre ambos países.

“Daremos las directrices y la Asamblea cooperará en concretar estos acuerdos, resolviendo las trabas jurídicas que se puedan presentar”, recalcó Thanh Man.

Señaló que Panamá y Vietnam han mantenido una excelente relación en materia económica y comercial, pero reconoció que aún existe un amplio margen para desarrollar nuevos proyectos de cooperación.

“Panamá es una contraparte muy importante en América Latina. Ahora debemos aprovechar al máximo la complementariedad entre ambos países y sus potencialidades en acciones prácticas que beneficien a ambos pueblos”, sostuvo el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam.

Por su parte, el presidente Mulino aseveró que el acercamiento con este órgano del Estado vietnamita es importante y fundamental, especialmente en momentos en que Panamá y Vietnam cuentan con alrededor de 10 acuerdos que deben ser puestos en ejecución lo antes posible.

El mandatario también anunció que, a su llegada a Panamá, establecerá con su equipo de trabajo un cronograma para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados durante su visita a Vietnam y concretarlos en diferentes áreas, entre ellas la agrícola, marítima y de seguridad.

“Estamos dispuestos a avanzar en esta cooperación de una manera seria, transparente y de buena fe. Me voy con una gran impresión de un país amigo”, resaltó Mulino.

Este fue el último encuentro oficial del presidente Mulino durante su gira de trabajo por Vietnam, visita que, según lo expresado por el mandatario, permitirá impulsar nuevas inversiones en Panamá y abrir mayores oportunidades para que los productos panameños ingresen a los mercados de Asia.