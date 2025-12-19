Asamblea rinde homenaje a las víctimas del 20 de diciembre

Este viernes, 19 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN), realizó un acto solemne en memoria de las víctimas del 20 de diciembre de 1989.

Durante el homenaje, se reconoció de manera especial, mediante la Resolución N.° 152 del 19 de diciembre de 2025, la labor de la Comisión 20 de Diciembre de 1989, por su esfuerzo y los resultados obtenidos. En ese marco, se hizo entrega, de manos del presidente de la Asamblea Nacional, Lic. Jorge Herrera, de la Resolución y del Pendón Patrio al Dr. Rolando Murgas Torrazza, Presidente de la Comisión, acompañados por el H.D. Lenin Ulate.

Además, se proyectó el cortometraje “Peter: Ni soldado, ni civil, ni traidor”, que busca rescatar un episodio doloroso de la historia nacional y transmitirlo a las nuevas generaciones, con el fin de mantener viva la memoria de un acontecimiento que marcó a toda la sociedad y dejó huellas profundas en la identidad colectiva del país.

Para acceder al registro completo del acto, puede ingresar al siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=Ir6uxmk1rPk