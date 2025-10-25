Asesinan a adulto mayor en Boquete

El Ministerio Público informó que la Fiscalía Regional de Chiriquí inició una investigación por el delito contra la vida y la integridad personal, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un ciudadano extranjero, en una residencia en Volcancito, en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, por una trabajadora doméstica, quien alertó a las autoridades.

De igual manera, la institución confirma que “se aprehendió a un adolescente presuntamente vinculado” al hecho.

Según reportes, en la madrugada de este sábado, un joven indígena, de unos 16 años, ingresó a la finca de un ciudadano estadounidense de 65 años, ubicada en Volcancito, con la supuesta intención de robar.

El menor habría atacado con arma blanca al anciano y posteriormente intentó incendiar el lugar, quemando parte del cuerpo de la víctima.

El caso sigue en investigación.