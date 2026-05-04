Atención veterinaria a bajo costo en Complejo Corozal

El Complejo Hospitalario Veterinario de Corozal es el hospital veterinario de la Universidad de Panamá (UP). “Somos una unidad administrativa cuya función abarca la docencia, la investigación y el servicio a la comunidad”, sostuvo la Dra. Alicia Torres, directora del complejo.

“Ofrecemos atención a pequeñas especies, principalmente animales de compañía como perros y gatos, que es el servicio más demandado. Además, contamos con atención a fincas, donde un médico veterinario se desplaza para atender animales de producción como bovinos, equinos y porcinos”, explicó. En nuestras instalaciones en Corozal brindamos consulta general, laboratorio clínico, servicios de imagenología como rayos X y ultrasonido, y quirófanos para procedimientos quirúrgicos.

La Dra. Torres manifestó que “no existen requisitos formales. La atención se brinda por orden de llegada, por lo que recomendamos acudir temprano”. Asimismo, comentó que “los precios son iguales para todos los pacientes, independientemente de si son de raza o criollos”.

“Contamos con nueve médicos veterinarios idóneos, todos egresados de la Universidad de Panamá y con estudios de especialización y maestría. Ellos son los responsables directos de la atención. Mientras que los estudiantes participan únicamente como parte de su formación académica, siempre bajo supervisión”, añadió. “Todos los procedimientos se realizan bajo condiciones adecuadas de higiene, con equipos estériles y personal capacitado”, concluyó.