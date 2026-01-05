Atenciones y rescates en el primer fin de semana de enero

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que, durante el Operativo Guardianes 2026, se realizó el rescate de un hombre de 28 años que presentó agotamiento físico detrás del rompeolas en Playa Las Lajas, Chiriquí, durante el primer fin de semana del 2026.

Además, se organizaron varias operaciones de rescate, entre ellas dos menores en Playa Nueva Gorgona; y 10 atenciones (cuatro por agentes marinos, cuatro laceraciones y dos por dolores torácicos).

La entidad contabilizó la presencia de 9,089 personas en los sitios de cobertura. Las playas más visitadas fueron: Arrimadero, Veraguas; Santa Clara, Coclé; y La Angosta, Colón.