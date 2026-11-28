Mediante una acción policial registrada en la salida de Plaza Centennial hacia el Corredor Norte, en el sector de Condado del Rey, en Ciudad de Panamá, unidades policiales aprehendieron a cinco personas y decomisaron dos paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

Según una nota de prensa de la Policía Nacional, el hecho se registró luego de que el conductor de un vehículo tipo SUV hiciera caso omiso a la señal de alto, lo que dio inicio a una persecución que culminó cuando el automóvil colisionó contra el barandal del Corredor Norte.

Durante la diligencia, se ubicó un paquete rectangular dentro del vehículo y otro medio paquete en un área verde cercana al automóvil. Además, se decomisó dinero en efectivo por un monto de B/. 1,044.05.