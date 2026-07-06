ATTT habla del uso de “botas” por el Municipio de Panamá y aclara la división de competencias

El director de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), Nicolás Brea, validó el nuevo Acuerdo No. 184 del 23 de junio de 2026, que autoriza al Municipio de Panamá a colocar botas inmovilizadoras a autos mal estacionados en áreas que son de dominio del municipio. En una entrevista en Radio Red, Brea aclaró detalladamente las competencias de cada entidad, precisando que mientras la ATTT rige sobre las calles, la Alcaldía tiene plena potestad sobre los espacios públicos peatonales.

El acuerdo alcaldicio, promulgado el pasado 1 de julio en la Gaceta Oficial, busca liberar zonas críticas como aceras, rampas para personas con discapacidad, áreas verdes y otros espacios públicos del distrito capital.

Brea destacó que la institución trabaja de la mano con los gobiernos locales: “Nosotros como Institución estamos trabajando con las autoridades locales (...) en este caso la Alcaldía de Panamá, que es la alcaldía más grande que tiene este país”.

El director de la ATTT explicó que la medida municipal no interfiere con las leyes de tránsito, sino que cubre un vacío donde ellos no pueden actuar legalmente.

“Lo que sí le puedo decir es que las infracciones sobre la vía son facultad de la ATTT; lo que yo no puedo sancionar, por ejemplo, es a las personas que suben sus vehículos sobre áreas verdes o lugares de espacios públicos”, manifestó el funcionario.

Tras revisar el documento, Brea dio su respaldo al plan de ordenamiento de la comuna capitalina: “La Alcaldía lo está poniendo sobre los espacios públicos. Mientras ellos coloquen esas sanciones en los espacios públicos que no son vía, para mí no sería ilegal, ya que nosotros no tenemos facultad para sancionar allí”.

El jefe de la ATTT recordó que, de la acera hacia afuera de la calle, la responsabilidad recae sobre el Municipio. Como ejemplos de lugares idóneos donde la Alcaldía podrá aplicar la bota inmovilizadora de forma legítima, mencionó: Isletas de Vía Argentina: Conductores que invaden las zonas peatonales y de esparcimiento. Isleta central de la Vía Ricardo J. Alfaro: Autos estacionados en áreas verdes divisorias.

“Son casos puntuales para mí. Si esa es la intención de esta bota, no tiene ningún inconveniente”, puntualizó Brea, dejando claro que ambas instituciones se complementarán para ordenar el distrito.