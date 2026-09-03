ATTT implementará cambios de sentido en las calles 70 y 71 de San Francisco

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en coordinación con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional y la Junta Comunal de San Francisco, informó que implementará cambios en el sentido de circulación de dos importantes vías del corregimiento.

A partir del miércoles 9 de septiembre, la Calle 71 cambiará a un solo sentido desde la Vía Israel hasta la avenida Nicanor A. Obarrio (Calle 50). Posteriormente, a partir del viernes 11 de septiembre, la Calle 70 operará en sentido único desde la avenida Nicanor A. Obarrio hacia la Vía Israel. Estas modificaciones forman parte del plan para reorganizar y optimizar la movilidad vehicular y peatonal en el sector, según detalló la institución en un comunicado.

Con el objetivo de minimizar el impacto en los desplazamientos diarios y facilitar la adaptación de los conductores, las medidas se pondrán en marcha durante el periodo de receso escolar, aprovechando la reducción habitual del flujo vehicular en estas fechas. Inspectores de la ATTT y agentes de la Policía de Tránsito estarán desplegados en el área para orientar a los usuarios. Asimismo, la entidad instó a los automovilistas a tomar las precauciones correspondientes, atender la nueva señalización vial e indicar que acaten las instrucciones del personal en campo.