ATTT inicia entrega de cheques de prima de antigüedad a exservidores públicos

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) comenzó este lunes, 20 de octubre, la entrega de cheques correspondientes a la prima de antigüedad a exservidores públicos que gestionaron formalmente este beneficio. La institución también hizo un llamado a quienes aún no han tramitado la prestación para que formalicen su solicitud.

El director general de la ATTT, Simón Henríquez, resaltó la relevancia del proceso: “Estamos comprometidos con honrar las prestaciones de nuestros colaboradores. La entrega de estos cheques representa el reconocimiento institucional a los años de servicio dedicados al país y se realiza con total apego a la ley”.

La ATTT indicó que todos los exservidores públicos con prestaciones de prima de antigüedad pendientes desde 2014 hasta la fecha deben completar el formulario oficial disponible en su página web y presentarlo ante la institución. El procedimiento incluye descargar y llenar el formulario, y enviarlo acompañado de una copia legible de la cédula de identidad personal, ya sea por correo electrónico a [email protected], a través de WhatsApp al 6980-3147, o de forma presencial en cualquiera de las oficinas regionales de la ATTT a nivel nacional.

El formulario se encuentra en el siguiente enlace: Solicitud de prima de antigüedad. Los pasos para accederlo son ingresar a la página web de la ATTT, seleccionar la pestaña “Información”, luego “Formularios”, posteriormente “Prima de antigüedad” y descargar el documento para completarlo con los datos requeridos.

Esta acción se realiza en cumplimiento de la Ley 241 del 13 de octubre de 2021, que modifica la Ley 23 de 2017 y la Ley 9 de 1994 en lo referente al pago de la prima de antigüedad a los servidores públicos.