ATTT insta a los ciudadanos a tomar medidas ante el aumento de intentos de estafas

Una alerta ante el creciente número de intento de estafas de phishing (técnicas para suplantar la identidad de instituciones legítimas) con el objetivo de engañar a los ciudadanos y obtener su información personal y financiera y acceso no autorizado a computadoras y dispositivos personales, emitió la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) de Panamá.

“Estos ataques, que se han intensificado en los últimos años con el auge de los dispositivos inteligentes y el software moderno, no solo afectan a entidades gubernamentales como la ATTT, sino también a bancos, empresas de transporte privadas y diversas organizaciones”, advirtió la entidad.

Ante esta amenaza, la ATTT ha implementado medidas de seguridad: Formatos de comunicación oficial claros: La ATTT está informando activamente que no contacta por whatsApp ni por SMS. Actualmente no envía ninguna comunicación a través de correo electrónico. No envía enlaces ni solicita pagos por estas vías. Sus notificaciones provienen exclusivamente de los sitios oficiales como la página web y las oficinas. Esta medida busca facilitar la identificación de comunicaciones auténticas y desvirtuar los intentos de suplantación.

Sistemas protegidos: Se han reforzado las defensas de los sistemas de la ATTT para salvaguardar todos los servicios que se brindan a la ciudadanía.

Se recomienda a la ciudadanía a realizar la verificación de información: Si recibe una notificación o mensaje que supuestamente proviene de la ATTT, la forma más segura de verificar su autenticidad es ingresando directamente al sitio web oficial de la ATTT (www.transito.gob.pa). No haga clic en enlaces proporcionados en mensajes sospechosos. Una vez en el sitio web, siga las instrucciones para confirmar si tiene alguna infracción o trámite pendiente.

Además de realizar sus pagos únicamente a través de los medios autorizados por la Autoridad. Estos incluyen el botón de pago en la página web oficial de la ATTT, la banca en línea y los puntos presenciales designados.