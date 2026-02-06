ATTT suspende obras viales a nivel nacional durante el Carnaval para agilizar el tránsito

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la suspensión temporal de obras en la red vial nacional con el objetivo de facilitar el flujo vehicular durante las festividades del Carnaval.

La medida, coordinada con la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional (DNOT), estará vigente desde el viernes 13 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m., hasta el jueves 19 de febrero de 2026 a las 12:01 a.m., periodo en el que se espera un aumento significativo del desplazamiento de conductores hacia distintos puntos del país.

Según el comunicado oficial, durante este lapso quedará prohibida cualquier actividad que implique el cierre u ocupación de carriles de circulación, especialmente en tramos clave de la Carretera Panamericana, desde La Espiga de La Chorrera hasta la frontera en Paso Canoas, así como desde la intersección con el Corredor Sur hasta Las Garzas de Pacora.

La restricción también aplicará en las principales vías metropolitanas, entre ellas la Vía Transístmica, Avenida Balboa, Avenida José Agustín Arango, Avenida José María Torrijos, Avenida Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto) y la Avenida Israel.

La ATTT explicó que esta medida de seguridad busca garantizar que la capacidad de las vías se mantenga al 100%, permitiendo un desplazamiento más fluido y seguro para los miles de conductores que se movilizarán durante los días de carnaval.

Asimismo, la entidad hizo un llamado a los responsables de proyectos viales para que adopten las previsiones necesarias y aseguren que las áreas de trabajo queden debidamente despejadas y señalizadas antes del inicio de la restricción.

Las autoridades reiteraron su compromiso con la seguridad vial y exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las normas de tránsito durante las festividades.