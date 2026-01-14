Audiencia del caso Odebrecht entra en receso por presentación de pruebas extraordinarias

La jueza Baloísa Marquínez anunció que la audiencia ordinaria del caso Odebrecht entrará en receso durante los viernes, lunes y martes, debido al inicio de la fase de presentación de pruebas extraordinarias por parte de la Fiscalía Anticorrupción y al volumen del material probatorio incorporado al proceso.

La juzgadora informó que la audiencia se mantendrá hasta mañana jueves y que, tras el receso, el próximo miércoles se retomará la sesión para que las partes puedan sustentar las objeciones correspondientes a las pruebas presentadas, las cuales suman ocho cajas de documentación.

Ante el inicio de esta etapa del juicio, abogados defensores de varios imputados solicitaron la suspensión de la audiencia con el fin de contar con más tiempo para revisar las pruebas extraordinarias anunciadas por el Ministerio Público.

Por su parte, la fiscal Ruth Morcillo explicó que la totalidad del material probatorio ha sido digitalizada y que solo la primera prueba a analizar consta de siete tomos, correspondientes a una asistencia judicial de Perú que incluye aproximadamente 2,500 tomos, lo que evidencia la complejidad del caso.