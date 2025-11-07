Audiencia ordinaria por caso “Odebrecht” será en 2026

La audiencia ordinaria en el denominado caso Odebrecht, programada para el martes 11 de noviembre de 2025 (fecha principal) a las 9:00 a.m., fue suspendida debido a que no se ha podido ubicar la dirección y notificar la fecha de audiencia a uno de los imputados dentro del proceso penal seguido a varias personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, informaron del Órgano Judicial.

Por lo anterior, el Tribunal señaló que la audiencia ordinaria se realizará en la fecha alterna previamente fijada, es decir, desde el 12 de enero hasta el 13 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m.

El Auto Vario No.327 de 7 de noviembre de 2025, destaca que, han transcurrido más de cuatro meses desde la fecha en que se remitió la Asistencia Judicial Internacional No. 43 de 4 de junio de 2025, a la República de Colombia, para la notificación de la providencia de 21 de enero de 2025 de uno de los imputados y no se ha obtenido respuesta.

Además, se indicó que, en base al tiempo transcurrido el Tribunal ordenó su emplazamiento, a través del Edicto Emplazatorio No. 37 de 7 de octubre de 2025 y el plazo para su comparecencia vence el día 15 de diciembre de 2025, tomando en cuenta que la última publicación del edicto fue el 12 de octubre de 2025.