Aumentan los reportes de personas embriagadas en el Metro de Panamá

La presencia de personas en estado de embriaguez continúa siendo una de las incidencias más frecuentes que se reportan en el Metro de Panamá. Aunque no se cuenta con cifras exactas sobre la cantidad de gente en estado etílico que intentan ingresar o utilizan el sistema, este tipo de situaciones figura entre los reportes más recurrentes que atiende el personal.

Erika Quiñones, del Departamento de Comunicaciones del Metro de Panamá, explicó que “para prevenir y atender estos casos se mantiene un operativo permanente de seguridad que incluye la presencia de las Unidades de Policía del Metro (UPM), agentes de la Policía Nacional, inspectores de seguridad y una amplia red de cámaras de videovigilancia en las estaciones”.

Quiñones resaltó que estas medidas buscan garantizar la seguridad de los usuarios, mantener el orden dentro de las instalaciones y responder de manera oportuna ante cualquier incidente que pueda afectar la operación del sistema o la integridad de los pasajeros.

De acuerdo con el artículo 22 del decreto ejecutivo de las normas del uso del tren, las multas por ingresar al Metro de Panamá en estado de embriaguez van desde B/.701.00 hasta B/.3,000.00. El sistema clasifica esta falta como muy grave, ya que pone en riesgo la seguridad de los demás pasajeros.