El distrito de Bugaba, en la provincia de Chiriquí, registra al menos siete homicidios en lo que va de 2026. Hasta el 8 de noviembre, el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC) reportaba cinco casos; a esa cifra se suman las dos víctimas del doble crimen ocurrido el 14 de noviembre en El Mamey, corregimiento de Sortová.

Las víctimas fueron las ciudadanas estadounidenses Evelyn Lyn Bishop, de 62 años, y Desiree Wells, de 60, asesinadas en una finca. Sobre este hecho, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que fue una ejecución y descartó el robo como móvil. “No se perdió nada dentro de la casa”, dijo.

La Fiscalía Regional de Chiriquí investiga el caso como femicidio y ha realizado diligencias para dar con los responsables.

Otro hecho violento registrado fue el homicidio ocurrido el 10 de mayo en El Calvario, donde un hombre murió tras recibir una herida con arma blanca cuando intentó mediar en una riña. Por este caso, un joven de 18 años fue imputado y se le ordenó detención provisional.

Otro hecho ocurrió el 2 de noviembre en La Concepción, donde Luis Lara, de 67 años, murió tras recibir heridas con arma blanca, presuntamente durante una discusión con su sobrino.