Autoridades de la comarca Madungandí se actualizan sobre proyecto de desarrollo indígena

Autoridades tradicionales de la comarca Madungandí se reunieron con el equipo de la Unidad Coordinadora de Proyecto-UCP del Ministerio de Gobierno para conocer cómo avanza el Proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, en particular las obras de salud y educación para este territorio originario.

Mayelín Palacio, coordinadora General de la UCP/Mingob, respondió a las inquietudes de los caciques Jaime Pérez y Domitilo Sánchez, al igual que los técnicos que acompañaron a las autoridades.

Palacio explicó que el Centro Educativo de Aqua Yala, ya se entregó en su primera fase, la parte estructural y está pendiente el equipamiento, cuyo proceso se está desarrollando con el socio Meduca, y el mismo beneficiará una población estudiantil de más de 230 estudiantes de primaria y premedia.

En tanto el Centro de Salud de Aqua Yala, se encuentra dentro de los planes de futuros proyectos que aún está en evaluación y depende, igualmente, de financiamiento.

Las autoridades comarcales, además de agradecer la atención brindada por los funcionarios de la UCP/Mingob, manifestaron su disposición de mantener este diálogo y acercamiento con las instituciones de gobierno, y coordinar esfuerzos para desarrollar efectivamente todas las obras y proyectos a favor de su pueblo originario.

El Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas de Panamá cuenta con el financiamiento del Banco Mundial de 80 millones de dólares y el aporte del gobierno de 5 millones, y está siendo ejecutado por el Ministerio de Gobierno a través de la Unidad Coordinadora de Proyecto-UCP y los socios Minsa y Meduca.