Autoridades investigan las causas del incendio en los predios del Puente de las Américas

La Procuraduría General de la Nación inició una investigación de oficio tras la explosión de varios vehículos tipo cisterna registrada en los predios del Puente de las Américas, que dejó una persona fallecida.

“El hecho está siendo objeto de las diligencias correspondientes con el objetivo de determinar las causas del incidente, así como establecer posibles responsabilidades. Equipos especializados del Ministerio Público se encuentran realizando inspecciones técnicas, recopilación de evidencias y entrevistas que permitan esclarecer lo ocurrido”, informó la institución.

Las pesquisas estarán a cargo de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana.

Mientras duren las inspecciones, el Puente de las Américas permanecerá cerrado para el cruce de vehículos, por lo que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) solicitó a los empleadores flexibilizar los horarios de ingreso a las jornadas laborales para aquellos colaboradores que residen en Panamá Oeste; asimismo, para los que residen en la capital y laboran en Panamá Oeste, considerando las dificultades de movilidad que puedan presentarse.

“Se insta a las empresas a implementar mecanismos alternativos, tales como teletrabajo u otras modalidades que permitan la continuidad de las labores regulares”, expresó el Mitradel en un comunicado.