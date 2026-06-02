Autoridades ordenan cierre temporal de matadero de Colón por irregularidades sanitarias

Este martes, 2 de junio, el Ministerio de Salud (Minsa) ordenó el cierre temporal del matadero municipal de Colón por incumplimientos de normas sanitarias, hasta que se subsanen las deficiencias detectadas.

Las autoridades de la entidad explicaron que, de manera reiterada, la Región de Salud de Colón ha realizado inspecciones y emitido observaciones relacionadas con las condiciones sanitarias del matadero. Sin embargo, al no haberse subsanado las deficiencias señaladas, se procedió a ordenar el cierre temporal de la instalación.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la ausencia de una laguna de oxidación y las deficiencias en el manejo de las aguas residuales, condiciones que representan un riesgo de contaminación ambiental, según informó el Minsa.

Asimismo, indicaron que se evidenció el deterioro de la infraestructura y deficiencias en las superficies y acabados de las áreas de procesamiento, lo que dificulta la adecuada limpieza y desinfección de los espacios destinados al manejo de la carne, según las autoridades.

De igual forma, los corrales y la cerca perimetral presentan un avanzado estado de deterioro, situación que podría facilitar el escape de los animales y comprometer la seguridad de las operaciones.

Adicionalmente, informaron que se constató que el matadero no cuenta con la licencia sanitaria de funcionamiento requerida por la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria (DNACAVV) del Ministerio de Salud.