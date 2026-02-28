Autoridades y transportistas de Colón buscan modernizar la terminal de la Calle 13.

En el marco del 174.° aniversario de fundación de la ciudad de Colón, este sábado se llevó a cabo una reunión estratégica entre los líderes del sector transporte y las máximas autoridades de la provincia.

El encuentro contó con la participación de Simón Henríquez, director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), y el gobernador Julio Hernández, quienes subrayaron que la coordinación entre el Gobierno y los operadores es el eje fundamental para transformar un servicio que impacta diariamente la economía de miles de colonenses.

El punto central del diálogo fue la crítica situación de la terminal de buses de la Calle 13, una estructura que ha operado con severas limitaciones durante años. Ante este escenario, los gremios de transportistas reiteraron su solicitud formal para que se agilice la resolución que les permita asumir la administración de las instalaciones.

El compromiso del sector es firme: ejecutar decisiones de gestión que permitan mejorar, organizar y dignificar este espacio vital para la movilidad de la provincia.

Más allá de los acuerdos administrativos, el mensaje enviado por las autoridades resalta que el ordenamiento del transporte en Colón es un asunto de seguridad y desarrollo social. Los participantes coincidieron en que no habrá una transformación real del sistema sin una hoja de ruta compartida.

Al cierre de la jornada, quedó establecido que la modernización de las rutas y la mejora de las infraestructuras actuales son prioridades urgentes para garantizar un trato digno a los usuarios de la Costa Atlántica.