Avances simultáneos: infraestructura, saneamiento y equipos de monitoreo

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Con la llegada de dos interruptores de potencia de 115 kV a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, el IDAAN inició la segunda fase de la modernización enfocada en la actualización de la subestación eléctrica. <span class="mln_uppercase_mln">Conforme al reporte oficial, estos equipos forman parte del trabajo coordinado con la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (ETESA), que desde el primer día se ha sumado a las acciones del IDAAN para fortalecer la confiabilidad, estabilidad y seguridad del sistema eléctrico de la planta. </span><span class="mln_uppercase_mln">En esta segunda fase, el IDAAN además incorporará transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kV, como parte del programa de modernización integral de esta infraestructura clave, que cumple 50 años de servicio continuo a la población. </span><span class="mln_uppercase_mln">En la primera fase ejecutada principalmente durante el 2025, se incluyó principalmente el reemplazo de compuertas, rejillas y válvulas que habían sido instaladas en 1975, lo que ha mejorado la seguridad y eficiencia del sistema de producción de agua. </span><span class="mln_uppercase_mln">Asimismo, antes de finalizar el año se espera la llegada de nuevas bombas, lo que permitirá incrementar la capacidad y reforzar la estabilidad operativa de la planta que abastece a San Miguelito, Panamá Norte y Panamá Este. </span>