Avanza la construcción de viviendas para familias afectadas por el sismo

La demolición de estructuras dañadas, la remoción de escombros y la construcción de nuevas viviendas continúan en las provincias afectadas por el sismo del pasado 9 de octubre, con prioridad en las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, informó el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

De acuerdo con la entidad, 25 empresas constructoras han iniciado los trabajos para desarrollar soluciones habitacionales destinadas a las familias cuyos hogares sufrieron colapso total, como parte de las acciones coordinadas con el sector privado.

Antes de iniciar las edificaciones, se realizan evaluaciones técnicas de los terrenos para determinar si son aptos para construir. Las nuevas viviendas deberán cumplir con las normas de sismorresistencia establecidas en el Reglamento Estructural Panameño. Asimismo, el Miviot actualizó sus planos para adecuarlos a las modificaciones realizadas en 2021.

En la provincia de Veraguas, una de las más afectadas, se han evaluado 2,674 viviendas. De estas, 24 han sido intervenidas, 16 están en proceso de demolición y remoción de escombros, mientras que ocho se encuentran en construcción en los distritos de Soná y Río de Jesús.

En Herrera, se contempla la construcción de 300 soluciones habitacionales para las familias que perdieron sus hogares. Hasta el momento, se han evaluado 1,198 viviendas y continúan las inspecciones, demoliciones y construcciones en los distritos de Ocú, Los Pozos, Las Minas y Pesé.

Por su parte, en Los Santos se han evaluado 2,811 viviendas. Los trabajos de remoción de escombros continúan como paso previo a la construcción de nuevos hogares en los distritos de Los Santos, Las Tablas y Tonosí.

En Coclé, las labores se concentran en atender los casos de viviendas totalmente destruidas en los distritos de La Pintada, Penonomé, Olá, Natá, Aguadulce y Antón. En esta provincia se han evaluado 1,775 casos.

Mientras tanto, en Chiriquí se reportan 107 casos evaluados, 11 viviendas intervenidas, 12 demolidas y seis en proceso de construcción en los distritos de San Félix, Remedios y Tolé.

El Miviot indicó que los trabajos de evaluación y reconstrucción continúan con el objetivo de brindar una respuesta habitacional a las familias damnificadas y garantizar que las nuevas viviendas cumplan con los requisitos técnicos y de seguridad correspondientes.