Avanza plan de transformación del Inadeh

Este lunes 9 de marzo se dio la demolición de los edificios 3 y 4, del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), de la sede de Tocumen.

“Para nosotros es un hito importante. Después de la demolición sigue la construcción de nuevos laboratorios de ciberseguridad, robótica, inteligencia artificial, mecatrónica y todo lo que va a ayudar a especializar más técnicos en la República de Panamá”, expresó la directora general del Inadeh Yajaira Pitti.

Se contempla que el nuevo complejo esté listo en 2029.

En tanto, los edificios 1 y 2, estarán para mayo de 2027; el hotel escuela para diciembre de este año y los talleres que tienen 80% de avance, se deben estar entregando para septiembre de este año, explicó la funcionaria.

En cuanto a la inversión, Pitti explicó quela de los edificios 1 y 2, es de $35 millones; en el 3 y 4, $35 millones; el hotel escuela junto con los talleres también de $35 millones. La inversión incluye equipamiento, aclaró.