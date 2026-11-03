Bandas independientes desbordan música y color en el cierre de los desfiles del 3 de noviembre.

Con un despliegue de energía, vistosos uniformes y contagiosos ritmos de tambores y trompetas, las bandas independientes asumieron el cierre estelar de los desfiles patrios en la ruta 2 de la Vía España, en el marco de la conmemoración de los 123 años de la Separación de Panamá de Colombia.

La presentación arrancó con una novedad internacional: el debut en suelo panameño de la banda independiente La Revolución de Heredia, procedente de Costa Rica. Marco Monge Alvarado, director del colectivo tico, destacó el hito que representa esta visita tras 18 años de trayectoria en su país, al convertirse en su primera salida internacional en el marco de las festividades panameñas.

A lo largo del recorrido, miles de asistentes entre familias, niños y autoridades disfrutaron de las coreografías y repertorios de emblemáticas delegaciones nacionales como Éxodo, Metropolitana, Generación de Oro, San Miguel Arcángel, Mega Banda, Centenario y El Hogar.

La masiva asistencia y la interacción del público consolidaron el paso de las bandas independientes como uno de los momentos de mayor convivencia familiar, fervor patrio y lucimiento cultural de la jornada en la capital.