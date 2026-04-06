Bárcenas: la seguridad aérea en Panamá se mantiene sólida

A.Rodríguez | El director de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Rafael Bárcenas, aseguró que el estatus de la seguridad aérea en Panamá se mantiene en niveles muy positivos.

Bárcenas explicó que “el estatus de la seguridad aérea es muy bueno, en el país no hay mayores casos que reportar fuera de algunos incidentes que ocurren en el diario vivir”.

No obstante, subrayó que “el crecimiento constante del sector exige una evolución paralela en la capacidad operativa. En ese sentido, destacó que la AAC está reforzando su recurso humano para garantizar eficiencia en todas las operaciones”. Asimismo, resaltó que “no se puede dejar de lado que el sistema está en constante crecimiento, por eso estamos fortaleciendo el personal para que cada operación se realice con eficiencia”.

En cuanto al ordenamiento del espacio aéreo, el director señaló que el diseño implementado hace aproximadamente un año ha dado resultados favorables. Según explicó, este rediseño ha permitido optimizar las rutas, reduciendo significativamente los recorridos y aumentando la capacidad operativa.

Por otro lado, Bárcenas adelantó que la aerolínea Air Panamá se encuentra realizando estudios de factibilidad para iniciar operaciones en el Aeropuerto de Santiago, en Veraguas y que actualmente están en un análisis técnico. A su vez manifestó que: “Estamos preparados para recibir la operación cuando se defina”.