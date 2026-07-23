Bocas del Toro: la provincia más impactada por el temporal

Panamá mantiene condiciones atmosféricas inestables debido a la influencia de sistemas de baja presión y vaguadas, situación que ha provocado lluvias, tormentas eléctricas y el incremento del caudal de ríos en varias regiones.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene vigente el aviso de vigilancia hasta el 24 de julio, para las provincias de Bocas del Toro, Colón, el noreste de Chiriquí, el norte de Veraguas, el noroeste de Coclé, comarca Ngäbe-Buglé y Guna Yala, donde existe riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y crecidas de ríos y quebradas.

Para este miércoles, el pronóstico indica que durante la mañana se registrarán lluvias sobre el litoral Caribe, acompañadas de aguaceros y tormentas principalmente en las zonas marítimas del Golfo de Chiriquí y el Golfo de Panamá. También se esperan aguaceros aislados en el sur de Veraguas, la península de Azuero, Panamá y Panamá Este.

Bocas del Toro continúa siendo la región más golpeada por las intensas precipitaciones. Equipos del Sinaproc, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y autoridades locales mantienen monitoreos permanentes en los ríos de la zona fronteriza debido al aumento de sus niveles.

Como medida preventiva, personal del Sinaproc y Aeronaval evacuaron a cuatro menores de edad y un adulto que permanecían cerca del río Riscó, en el distrito de Almirante, tras el incremento de su caudal.