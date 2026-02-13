Bomberos advierten que algunas alcaldías y juntas de Carnaval no han gestionado sus permisos

Un porcentaje considerable de juntas comunales, alcaldías y juntas de Carnaval no ha gestionado oportunamente los permisos correspondientes ni han cumplido con los requisitos de seguridad exigidos, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La entidad de seguridad también reveló que, tras el monitoreo realizado previo a estas festividades, se ha identificado que algunas entidades han solicitado omisiones o excepciones a los requisitos establecidos, lo cual “no es procedente”.

“La función institucional del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá es velar estrictamente por la seguridad, la prevención de riesgos y el cumplimiento de la normativa vigente, sin excepciones que comprometan la integridad de las personas y los bienes”, manifestó el BCBRP.

Los bomberos reiteraron que es fundamental que cada junta e institución organizadora asuma su deber y complete los trámites correspondientes conforme a lo establecido.

“El cumplimiento de estas medidas no es opcional; constituye una garantía indispensable para salvaguardar vidas y propiedades durante el desarrollo de estas festividades. Se deja constancia de que cualquier eventualidad derivada del incumplimiento de los requisitos establecidos será responsabilidad exclusiva de las entidades organizadoras que no hayan atendido los requerimientos formales emitidos por esta institución”, recalcaron.

Finalmente, explicaron que están a disposición para brindar orientación técnica dentro del marco normativo vigente, en aras de garantizar celebraciones seguras para toda la población.