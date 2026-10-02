Bomberos atienden 26,771 emergencias

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> El coronel Cirilo Castillo aclaró que 'la institución no realiza directamente las pruebas de hermeticidad en las instalaciones de gas, sino que verificamos que los trabajos hayan sido ejecutados por un profesional idóneo y que cumplan con los requisitos establecidos'. <span class="mln_uppercase_mln">Castillo señaló que la responsabilidad de realizar este tipo de trabajos corresponde a personal debidamente autorizado, por lo que los bomberos no intervienen directamente en el proceso de gasificación. 'No tenemos participación en la gasificación, esto lo hace un profesional idóneo', precisó el coronel.</span>