Bomberos atienden 26,771 emergencias

a.Rodríguez | El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) ha atendido un total de 26,771 emergencias entre el 1 de enero y el 28 de septiembre de este año, informó el coronel Víctor Raúl Álvarez, director de la institución.

Álvarez, detalló que, del total de atenciones, 9,088 correspondieron a control de abejas, convirtiéndose en el principal tipo de emergencia atendida durante este periodo.

A estas cifras le siguen 3,157 incendios de masa vegetal, 2,239 accidentes vehiculares, 1,251 incendios de basura, 1,249 árboles caídos, 1,053 desperfectos eléctricos, 791 escapes de gas, 490 incendios estructurales y 375 incendios de vehículos.

El director aclaró aspectos relacionados con el cobro de $50 por los trámites vinculados a las pruebas de hermeticidad en edificios bajo el régimen de propiedad horizontal (PH), subrayó que este monto es pagado al Tesoro Nacional y que posteriormente el usuario debe presentar el comprobante de pago ante el Benemérito Cuerpo de Bomberos.