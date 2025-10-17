Bomberos atienden a dos personas tras caída de vehículo al Lago Bayano

Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá atendió a los dos ocupantes de un vehículo que se había precipitado al Lago Bayano, en el área del Puente Bayano. El llamado de emergencia fue recibido por el personal de la estación central de la Regional Panamá-Darién a las 7:02 a.m., tras un reporte emitido por personal del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Las autoridades confirmaron que se trataba de un sedán Hyundai Elantra que había perdido el control debido al exceso de velocidad y a las condiciones de la vía, que se encuentra en reparación, y había terminado parcialmente sumergido. En el lugar, los bomberos observaron a dos ocupantes, una mujer y un hombre de nacionalidad extranjera, intentando salir del vehículo y procedieron a brindarles asistencia y los pusieron a salvo a orillas de la carretera Panamericana.

Hasta el momento, no se reportan víctimas ni heridos de gravedad, y las unidades del BCBRP continúan en la zona verificando la situación del vehículo.