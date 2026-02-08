Nacionales

Bomberos atienden emergencia durante práctica deportiva en Plaza Amador

Redacción Web
08 de febrero de 2026

Durante una práctica de fútbol de la Liga 70, realizada en el sector de Plaza Amador este domingo 8 de febrero de 2026, el ciudadano Carlos Barrios sufrió un paro cardiorrespiratorio y cayó inconsciente en plena cancha, informó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La emergencia fue atendida por el teniente Joel Titts y el sargento primero Bernardo Jake, personal de Extinción, Búsqueda y Rescate asignado a la Estación Juan Antonio Guizado, ubicada frente al campo deportivo. El personal, que se encontraba de turno, reaccionó luego de que varios jugadores acudieran de inmediato a la estación para solicitar ayuda.

“Al llegar, encontraron al ciudadano inconsciente y sin respuesta. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), trabajando de forma continua y en relevos. Finalmente, gracias a la correcta aplicación de las técnicas y a la perseverancia del equipo bomberil, el paciente recuperó sus signos vitales, devolviendo la esperanza a familiares, compañeros y testigos presentes”, detalló la institución.

El teniente Joel Titts cuenta con 21 años de servicio, mientras que el sargento primero Bernardo Jake suma 17 años de trayectoria en la institución.

