Bomberos atienden emergencia durante práctica deportiva en Plaza Amador

Durante una práctica de fútbol de la Liga 70, realizada en el sector de Plaza Amador este domingo 8 de febrero de 2026, el ciudadano Carlos Barrios sufrió un paro cardiorrespiratorio y cayó inconsciente en plena cancha, informó en un comunicado el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

La emergencia fue atendida por el teniente Joel Titts y el sargento primero Bernardo Jake, personal de Extinción, Búsqueda y Rescate asignado a la Estación Juan Antonio Guizado, ubicada frente al campo deportivo. El personal, que se encontraba de turno, reaccionó luego de que varios jugadores acudieran de inmediato a la estación para solicitar ayuda.

“Al llegar, encontraron al ciudadano inconsciente y sin respuesta. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), trabajando de forma continua y en relevos. Finalmente, gracias a la correcta aplicación de las técnicas y a la perseverancia del equipo bomberil, el paciente recuperó sus signos vitales, devolviendo la esperanza a familiares, compañeros y testigos presentes”, detalló la institución.

El teniente Joel Titts cuenta con 21 años de servicio, mientras que el sargento primero Bernardo Jake suma 17 años de trayectoria en la institución.