Bomberos atienden incendio de camión cisterna en Santa Rita de Antón

Un camión cisterna se incendió este miércoles a la altura de Santa Rita de Antón, provincia de Coclé, generando una emergencia en el sector.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional de Coclé, se trasladaron al lugar para controlar y extinguir el fuego, aplicando los protocolos de seguridad correspondientes.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones evitar acercarse al área y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

A quienes transiten por el sector les solicitan reducir la velocidad, mantener la distancia y, de ser posible, utilizar rutas alternas mientras se atiende la situación.