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Bomberos atienden incendio en contenedor de empresa de paneles solares en Penonomé

Bomberos atienden incendio en contenedor de empresa de paneles solares en Penonomé
Cortesía | Cuerpo de Bomberos atendiendo el incendio.
Redacción Web
20 de septiembre de 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que unidades de emergencia atendieron la mañana de este domingo un incendio registrado en un contenedor perteneciente a una empresa dedicada a la fabricación o comercialización de paneles solares, ubicada en el distrito de Penonomé, provincia de Coclé.

La entidad indicó que la emergencia movilizó a personal de las estaciones de bomberos de Penonomé y Antón, cuyos equipos se trasladaron al lugar para combatir las llamas y verificar las condiciones de seguridad en el área.

Igualmente mencionó que, hasta el momento, no se reportan personas heridas producto del siniestro. El personal bomberil mantiene la emergencia bajo evaluación y desarrolla las labores necesarias para controlar completamente la situación y garantizar la seguridad en el sitio.

Finalmente, la institución afirmó que, por ahora, no hay detalles sobre las posibles causas que originaron el incendio ni sobre daños materiales adicionales.

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