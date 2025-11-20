Bomberos atienden vuelco de carro cisterna con combustible en Natá

El vuelco de un vehículo tipo cisterna que transportaba combustible en el sector de Churubé, distrito de Natá, en la vía Panamericana, fue atendido por personal de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (DOEXBURE), junto con el equipo especializado de Materiales Peligrosos (MATPEL), del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades informaron que se realiza el rociado de espuma sobre la cisterna para permitir un manejo seguro de la escena. Posteriormente, se procederá con las maniobras de enderezamiento, trasiego del combustible y retiro del vehículo de la carretera.

Al ser una situación de alto riesgo que requiere estrictos protocolos de seguridad, se procedió al cierre total del tráfico en ambos sentidos, tanto hacia la ciudad como hacia el interior del país, por lo que se pide calma a los conductores y acatar las indicaciones de las autoridades.