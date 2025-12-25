Bomberos controlan incidente por freidora inflamada en restaurante de Marbella

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron, a primeras horas de este jueves, 25 de diciembre, una llamada de emergencia por un incidente registrado en el restaurante Panda House, ubicado en el sector de Marbella, sin que se reportaran personas heridas.

De acuerdo con el informe oficial, al llegar al lugar las unidades de la Estación de Carrasquilla y de la Estación Ricardo Arango verificaron la situación, determinando que se trató de una freidora que se inflamó, afectando únicamente el área inmediata del equipo, sin propagación del fuego ni daños mayores en el establecimiento.

El incidente fue controlado de manera oportuna, evitando consecuencias mayores. Posteriormente, el inspector de turno de la Dirección de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendios (DINASEPI) realizó la inspección correspondiente, tras lo cual las unidades retornaron a sus estaciones con normalidad.

El capitán Yaveth Pérez, jefe de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional Panamá, aclaró que el hecho no llegó a convertirse en un incendio declarado y no pasó a mayores.