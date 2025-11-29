Bomberos de Colón rescatan a conductor atrapado en camión tras accidente múltiple

La madrugada de este sábado, 29 de noviembre, puso a prueba el compromiso y la valentía del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) en la Zona Regional de Colón, tras atender un aparatoso accidente de tránsito múltiple.

El suceso se registró en Sabanitas, frente al sector de San Llamas, poniendo en marcha un despliegue de emergencia que culminó con un rescate exitoso, según detallaron de la entidad.

Explican que la alerta ingresó a la central de Bomberos a las 5:40 a.m., y la respuesta fue inmediata. Al llegar al sitio, los equipos de emergencia se encontraron con un vuelco que involucraba a tres vehículos, entre ellos un volquete de gran tamaño. La situación más crítica era la del conductor del camión, quien había quedado atrapado y requería una intervención urgente.

En ese momento, el personal de la Zona Regional de Colón, con precisión y calma bajo la presión del amanecer, procedieron a realizar complejas maniobras de extricación. Liderados por el capitán Raúl Marulanda y con la participación activa del cabo 1 Mario Camargo, se emplearon las herramientas necesarias para cortar y liberar el metal retorcido que aprisionaba al conductor.

Tras la exitosa liberación, el conductor rescatado fue entregado de inmediato al personal del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), quienes se encargaron de su rápido traslado a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada. Los ocupantes de los otros dos vehículos, de tipo sedán, lograron salir por sus propios medios para buscar asistencia médica, sin requerir extricación.

En la operación participaron el carro de extinción 318 y la unidad Alfa 1010, demostrando la coordinación esencial para estas situaciones. El informe fue transmitido vía radio por el capitán Raúl Marulanda.