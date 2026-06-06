Bomberos mantienen búsqueda de un hombre desaparecido en Bugaba

El Benemérito Cuerpo de Bomberos informó que un hombre permanece desaparecido tras ser arrastrado por una cabeza de agua en el sector de Macho de Monte, corregimiento de Cuesta de Piedra, en el distrito de Bugaba, en Chiriquí.

Según el informe oficial, del Mayor Juan de Dios González, jefe de Extinción, Búsqueda y Rescate de la Zona Regional de Bugaba el hecho ocurrió cuando dos personas se encontraban bañándose en un río de la zona y fueron sorprendidas por la repentina crecida de la corriente. Una mujer fue rescatada con vida por los equipos de emergencia, mientras que el hombre continúa sin ser localizado.

El mayor González explicó que las labores de búsqueda se mantienen con la participación de unidades de los bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Policía Nacional.

Además, reiteró el llamado a la población a evitar ingresar a ríos, quebradas y balnearios durante las lluvias, debido al riesgo de crecidas repentinas.