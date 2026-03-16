$!Bomberos mantienen estado de emergencia por incendio en La Yeguada

La herramienta aérea que permite combatir incendios en zonas de difícil acceso conocida como Bambi Bucket se sumó a las operaciones que se mantienen para controlar el incendio de masa vegetal que afecta la Reserva Forestal La Yeguada, ubicada en el distrito de Calobre, provincia de Veraguas

.Previa coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), este grupo será el encargado de verter agua desde un helicóptero sobre los sectores más afectados y apoyar las labores que realizan las cuadrillas en tierra, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

El coronel Eduardo Chen detalló que las operaciones continúan: “Nuestro personal se dirige nuevamente hacia La Yeguada para seguir con el trabajo que se ha venido realizando en los últimos días junto a brigadistas y otras instituciones”, señaló.

De acuerdo con el reporte técnico levantado por Héctor Urriola, jefe de la Reserva Forestal La Yeguada, y Haydee Habran, jefa de la brigada institucional regional de Veraguas, se mantiene el estado de emergencia debido al incendio de masa vegetal.

El balance preliminar de las áreas afectadas indica que 28.89 hectáreas aproximadamente se encuentran controladas y liquidadas y 72 hectáreas permanecen con fuego activo y en expansión hacia el sector de Alto del Veladero.

En total, se estima que 98.89 hectáreas han sido comprometidas dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva.

En las labores de control participan unidades del Cuerpo de Bomberos de Veraguas y Herrera, brigadistas forestales, voluntarios y personal técnico, quienes mantienen operaciones coordinadas para proteger uno de los principales ecosistemas forestales del país.