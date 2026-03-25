Bomberos realizan labores de extinción y control de incendio en Río Abajo

Personal del Cuerpo de Bomberos trabaja en labores de control y extinción de un incendio registrado en una galera ubicada en la calle 11 de Río Abajo, con el objetivo de evitar su propagación hacia áreas aledañas, incluyendo centros educativos, residencias y comercios cercanos.

La institución informó que aproximadamente 12 personas laboraban en el sitio al momento del incidente. “De manera preliminar, se presume que una persona no habría logrado salir, por lo que equipos especializados realizarán labores de búsqueda y verificación dentro de la estructura”.

De acuerdo con el vocero, el mayor Otilio Racine, de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate (EXBURE), las labores se mantienen activas y enfocadas en contener el fuego.

Al lugar acudieron “camisas rojas” de las estaciones de Carrasquilla, San Miguelito y Betania, entre otras, sumando un despliegue de aproximadamente 50 unidades y seis vehículos de extinción, quienes mantienen operaciones de carácter defensivo debido a la intensidad del siniestro.

El incendio ha generado una densa columna de humo que se ha extendido a zonas aledañas, por lo que las autoridades han recomendado a los residentes y transeúntes evitar el área para prevenir afectaciones por inhalación.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas por inhalación de humo ni otras causas asociadas al incidente.