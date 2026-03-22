Bomberos reportan un incremento “alarmante” de incendios de masa vegetal durante el 2026

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) informó que, en lo que va del año 2026, se han registrado más de 600 incendios adicionales en comparación con el mismo periodo del año 2025.

Según el informe de la institución, se han atendido 1,647 incendios de masa vegetal (IMAVE). “Lo que refleja una tendencia alarmante en medio de la actual temporada seca”, explicó el director general de la institución, el Cnel. Víctor Raúl Álvarez V.

Las áreas de la geografía nacional donde se concentra la mayor cantidad de emergencias son Panamá, Coclé y David, en la provincia de Chiriquí. Álvarez reiteró que muchos de estos incendios son provocados por la acción humana, por lo que hizo un llamado urgente a la ciudadanía a evitar la quema de basura y herbazales, prácticas que pueden salirse de control y convertirse en emergencias de gran magnitud.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos exhorta a la población a actuar con responsabilidad, reportar cualquier conato de incendio y colaborar con las autoridades para prevenir estos eventos que ponen en riesgo la vida, el ambiente y los bienes de todos.