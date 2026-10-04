Boquete reúne a más de 1,035 jóvenes en feria de innovación y emprendimiento

Más de 1,035 jóvenes participaron en la Feria de Innovación y Emprendimiento Juvenil del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), realizada en Boquete, provincia de Chiriquí, donde fueron presentados más de 90 proyectos y emprendimientos relacionados con inteligencia artificial, tecnología, gastronomía, ciencia y otras áreas de interés para las nuevas generaciones.

A través de un comunicado el MIDES informó que en esta segunda edición de la feria, que tuvo como antecedente una primera jornada desarrollada en la Ciudad del Saber, los jóvenes tuvieron la oportunidad de exhibir sus iniciativas, compartir experiencias y establecer conexiones con instituciones, empresas y organizaciones que pueden contribuir al crecimiento de sus proyectos.

Asimismo, la jornada incluyó exposiciones, capacitaciones, mentorías y espacios de intercambio orientados a fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes. Entre los temas abordados destacaron la inteligencia artificial, robótica y automatización, herramientas que buscan brindar a los jóvenes mayores oportunidades para desarrollar nuevos productos y servicios.

En este contexto, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, destacó la importancia de llevar este tipo de iniciativas a las diferentes regiones del país, al considerar que el talento y la capacidad de innovación no están concentrados únicamente en las grandes ciudades.

“Una de las cosas que hemos querido hacer es llevar esta feria al interior del país, porque el talento no tiene ubicación geográfica y las buenas ideas no nacen solamente en las grandes ciudades”, manifestó la ministra.

De igual manera, Carles señaló que la feria busca convertirse en un punto de conexión entre los jóvenes y las instituciones, empresas y organizaciones que pueden ofrecerles acompañamiento durante el desarrollo de sus iniciativas.

“Nadie construye su futuro completamente solo. Todos necesitamos una mano que nos apoye, una puerta que se abra, alguien que nos diga que sí es posible”, expresó.

Por otra parte, la titular del MIDES exhortó a los jóvenes a confiar en sus capacidades y a emprender sin temor a equivocarse, al considerar que los errores y las dificultades forman parte del proceso de aprendizaje y pueden convertirse en oportunidades para mejorar y fortalecer sus proyectos.

“Atrévanse a emprender, no importa si en el primer intento fallan, todo emprendimiento requiere dedicación y tiempo. Estamos aquí para apoyarlo”, destacó Carles.

En tanto, uno de los principales componentes de la actividad fueron las capacitaciones y mentorías, desarrolladas por nueve especialistas, quienes compartieron sus conocimientos y experiencias con los participantes para ayudarlos a transformar sus ideas en proyectos con mayores posibilidades de sostenibilidad.

Además, durante las jornadas se abordaron temas relacionados con finanzas para emprendimientos, marketing, redes sociales y futuro digital, así como aspectos prácticos para la creación y formalización de empresas, desarrollo de proyectos, estrategias de ventas, construcción de marcas y comercialización de productos.

Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Social destacó que este tipo de espacios busca acercar a los jóvenes de distintas regiones del país a herramientas, conocimientos y oportunidades que les permitan potenciar sus capacidades, impulsar sus emprendimientos y participar activamente en la construcción de nuevas alternativas para su desarrollo.