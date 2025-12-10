Brands detenido por presunto enriquecimiento injustificado

Héctor Brands, exdiputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), fue aprehendido ayer, por la Fiscalía Segunda Superior Contra la Delincuencia Organizada y la Policía Nacional.

“En el área de Camino de Cruces fue aprehendido Brands a quien se le investiga por enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales”, confirmaron las autoridades.

También fueron arrestadas ocho personas más, durante la denominada operación “Bavaro”, informaron del Ministerio Público (MP).

De acuerdo a la fiscalía, la captura de Brands y las otras personas es por dos investigaciones, una por enriquecimiento injustificado y otra por delito de blanqueo de capitales.

Las diligencias se desarrollaron desde la madrugada en diferentes puntos de Panamá, Panamá Oeste y en Coclé.

Antecedentes

De acuerdo con el MP, esta investigación que inicia en septiembre de 2025, surgió por hechos relacionados al uso de una sociedad para el beneficio de contratos con el Estado por más de 10 millones de dólares.

Los actos iniciaron para el 2019, cuando el exdiputado y familiares eran parte de esta sociedad, pero al salir electo se hizo un cambio de junta directiva, buscando así no declarar el conflicto de interés, ni ser vinculado a la empresa, pero una vez se recibían los pagos por el Estado, estos aparecían como beneficiarios de los fondos, relatan las autoridades.

Lo anterior hizo que la Fiscalía iniciará una investigación por la existencia de un delito enriquecimiento injustificado y blanqueo capitales.